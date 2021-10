Tweede dodelijke 'shooting' in vier dagen tijd op universiteitscampus VS

Op de campus van de Grambling State University in de Amerikaanse staat Louisiana zijn een dode en zeven gewonden gevallen bij een schietincident. Woensdag was op dezelfde campus ook al een shooting met een dodelijk slachtoffer. De politie van Louisiana gaat er vooralsnog van uit dat er geen verband is tussen beide incidenten.

De universiteit, waar bijna 5000 studenten studeren, is van plan de toegang tot de campus te beperken, zegt de bestuursvoorzitter tegen CNN. Onder meer niet-studenten zullen in de toekomst minder makkelijk het terrein op kunnen.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn geen studenten. Ook de meeste gewonden studeerden niet aan de universiteit.

Voor het schietincident van woensdag heeft de politie wel een verdachte op het oog, de 18-harige Jatavious Carroll, die de bijnaam 'Rabbit' draagt. Hij is nog spoorloos.