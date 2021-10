Man aangevallen met hakbijl en ijzeren staaf in Eindhoven

In Eindhoven is een man vannacht zwaargewond geraakt nadat hij was aangevallen door twee andere mannen. Getuigen zeggen tegen lokale media, onder meer het Eindhovens Dagblad, dat de daders de man met een hakbijl en een ijzeren staaf te lijf gingen. Daarna zou hij tegen het hoofd zijn geschopt.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. De politie is een onderzoek gestart.

Het incident gebeurde kort na middernacht in de Otterstraat, in het noordelijke deel van Eindhoven. Volgens het Eindhovens Dagblad werden buurtbewoners wakker van geschreeuw en belden zij 112. Kort daarna maakten de aanvallers zich uit de voeten.