Van Gerwen maakt 'puinhoop' van EK-finale en verliest van zichzelf

"Ik ben tot veel beter in staat, alleen lukte dat vanavond absoluut niet. Het is mijn eigen schuld dat ik hier niet thuis geef. Dit was echt waardeloos."

"Een puinhoop", vatte hij zijn optreden na afloop in twee woorden samen bij RTL7. Van Gerwen corrigeerde zichzelf daarop in één adem. "Dit was een grote puinhoop."

Zijn vijfde finale in de Europese titelstrijd eindigde daarmee in een deceptie van jewelste voor Mighty Mike. Machtig was hij allerminst, mentaal feilbaar des te meer.

Hoezeer de Brabander zondagavond ook zijn best deed, strijden tegen twee opponenten was simpelweg te veel gevraagd. De stoΓ―cijnse Engelsman Rob Cross, die evenmin de sterren van de hemel speelde, maakte in Salzburg dankbaar gebruik van het buitenkansje dat hem werd geboden door een tegenstander die fysiek en mentaal aan het einde van zijn latijn leek: 11-8.

πŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ† 𝗖π—₯𝗒𝗦𝗦 π—œπ—¦ π—§π—›π—˜ π—˜π—¨π—₯π—’π—£π—˜π—”π—‘ π—–π—›π—”π— π—£π—œπ—’π—‘ πŸ†πŸ‡ͺπŸ‡Ί Rob Cross wins the 2021 @CazooUK European Championship, beating Michael van Gerwen 11-8 to seal the title for a second time πŸ‘ pic.twitter.com/IOJai4uXBm

Anders dan de vier voorgaande EK-finales, tussen 2014 en 2017, was hij ditmaal niet in staat het hoofd koel te houden op het moment dat de strijd om de knikkers in alle hevigheid losbarstte.

De finale op Oostenrijkse bodem was een herhaling van de editie van vier jaar geleden, toen Van Gerwen in het Belgische Hasselt wel de bovenliggende partij was. Het was destijds de vierde maal op rij dat 'MvG' de Europese titel voor zich opeiste.

Van Gerwen slaagde er niet in moed te putten uit de statistieken. In onderlinge ontmoetingen in zogeheten majors was de stand voor zondag 13-1 in het voordeel van de Nederlander. De enige nederlaag die Van Gerwen ooit tegen de Brit leed was tijdens de halve finale van het WK van 2018, het mondiale titeltoernooi dat uiteindelijk een prooi werd voor Cross.

Drie partijen op een dag

Op een dag van drie partijen met twee ups en één grote down was het een klein mirakel dat Van Gerwen in Salzburg überhaupt de eindstrijd haalde.

In de kwartfinale, waarin hij wereldkampioen Gerwyn Price trof, leek Van Gerwen kansloos onderuit te gaan toen hij al snel tegen een 4-1 achterstand aankeek. Als een bokser die aan het begin van een partij tegen een rechtse directe op de kin aanliep wankelde de Nederlander door de ring, waarbij hij nauwelijks op de been leek te kunnen blijven.