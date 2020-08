Sparta schrapt oefenduel met Lens na twee corona-besmettingen

De oefenwedstrijd tussen de Franse club RC Lens en Sparta Rotterdam gaat zaterdag niet door. Twee mensen bij de Rotterdamse club zijn met het coronavirus besmet. Sparta volgt het advies op om niet met de hele selectie in de bus te stappen voor een reis van vier uur naar Frankrijk. De twee personen die positief testten, hebben op dit moment geen klachten. Ze zijn allebei in thuisquarantaine gegaan.

Cambuur één besmetting

Eerstedivisionist SC Cambuur meldt dat één speler positief heeft getest op het virus. De oefenwedstrijd tegen FC Volendam kan vrijdagavond wel gewoon doorgaan. De speler om wie het gaat is namelijk niet meer in aanraking geweest met teamgenoten of stafleden nadat alle testen waren gedaan.

Feyenoord twee man

Bij Feyenoord bleek aan het begin van de week een tweede speler besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Dat had een maandagochtend afgenomen test uitgewezen. Er werd uit privacy-overwegingen niet bekendgemaakt om wie het gaat.

De voetballer in kwestie testte afgelopen vrijdag nog negatief en heeft zondag ook meegespeeld in de oefenwedstrijd tegen Sparta.