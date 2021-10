Ziekenhuis Zwolle moet operaties afbellen vanwege toestroom coronapatiënten

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle heeft twintig patiënten die op de wachtlijst stonden voor een inhaaloperatie zaterdag afgebeld. Vanwege de toestroom van covid-patiënten in combinatie met een toename van acute zorg en verloskunde, kon hun afspraak niet doorgaan. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis na berichtgeving van de Stentor.

Zaterdag werden drie coronapatiënten van de verpleegafdeling in Zwolle naar ziekenhuizen in de regio-Rotterdam overgebracht. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland dat weer patiënten moest verplaatsen.

Er liggen op dit moment 25 coronapatiënten in het Zwolse ziekenhuis, van wie 5 op de intensive care. Het ziekenhuis verwacht dat dit aantal in de komende weken zal toenemen. Er kwamen de afgelopen week gemiddeld vijf covid-patiënten per dag binnen, bevestigt de woordvoerder. "Bovendien hebben we te maken met een toename van acute zorg en verloskunde. Er worden meer baby's geboren."

Operaties afgezegd

Door de drukte stokt de 'inhaalzorg', zegt Isala-bestuurder Ina Kuper in het interview met de regionale krant. Dat er twintig patiënten van de wachtlijst afgebeld moesten worden gaat haar "echt aan het hart". "Ook al is het niet levensbedreigend, waarvoor ze behandeld moeten worden kan een enorme impact hebben op kwaliteit van leven. Als je een nieuwe heup nodig hebt en je hebt veel pijn, dan heeft dat effect op hoe je dagelijks functioneert."

Kuper hoopt dat de huidige piek van coronapatiënten niet al te lang duurt. "We bekijken dagelijks hoe we dit kunnen oplossen", zegt ze tegen de Stentor.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3377 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 46 procent meer dan de zeven dagen daarvoor. Het dicht bij Zwolle gelegen Staphorst is de gemeente waar het aantal besmettingen het snelst stijgt.