Stille tocht in Rotterdam voor doodgestoken meisje

In Rotterdam hebben enkele honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor de 15-jarige Alice uit Schiedam. Ze werd woensdag in een bovenwoning aan de Rotterdamse Mathenesserdijk doodgestoken na een ruzie met een 16-jarig meisje dat daar woont.

De tocht werd georganiseerd door vrienden en familie van het slachtoffer. Ze hadden de deelnemers gevraagd witte rozen mee te nemen. Veel deelnemers droegen witte kleding. De tocht ging van het Marconiplein naar de woning waar de steekpartij plaatsvond. Daar werden de rozen neergelegd.