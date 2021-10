Eerste asielzoekers komen aan bij noodopvang Almere

Bij de noodopvang naast het azc in Almere Stad zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden vandaag circa 200 asielzoekers verwacht.

Ze komen uit verschillende andere opvanglocaties in Nederland, waar ze na hun aankomst in het aanmeldcentrum Ter Apel tijdelijk werden ondergebracht.

De afgelopen dagen hebben Defensie en het Rode Kruis op sportpark Fanny Blankers-Koen in Almere tientallen tenten en paviljoens gebouwd om tussen de 400 en 500 mensen op te vangen.

De tijdelijke huisvesting is voor twee weken. In die twee weken worden vier tot vijf tijdelijke gebouwen gebouwd. Die noodopvang mag maximaal een jaar blijven staan.

Krapte op de huizenmarkt

Alle reguliere opvanglocaties in Nederland zitten vol en ook de noodopvanglocatie in Goes heeft de maximale bezetting bereikt. Als gevolg daarvan moesten onlangs in het aanmeldcentrum in Ter Apel mensen slapen op stoelen en stretchers. Per 1 november zijn minimaal 4000 extra opvangplekken nodig.

Het COA kampt met een groot opvangtekort voor asielzoekers. Een belangrijke oorzaak is het toenemend aantal asielaanvragen, onder meer door de komst van Afghaanse evacués. Ook is er nauwelijks doorstroming in de opvanglocaties door de krappe huizenmarkt. "Hierdoor blijven statushouders langer in de opvanglocaties wonen en houden zo plekken bezet voor nieuwe asielzoekers", aldus een woordvoerder van het COA.