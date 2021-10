Napoli nog altijd foutloos in Serie A met achtste overwinning op rij

Napoli heeft in de Serie A ook na acht speelrondes nog geen punt gemorst. In het Stadio Diego Armando Maradona was Torino het volgende slachtoffer van de ploeg van coach Luciano Spalletti: 1-0.

Napoli moest flink zwoegen voor de drie punten, al was het daar zelf debet aan. Aanvoerder Lorenzo Insigne zag een slappe strafschop door keeper Vanja Milinkovic-Savic gekeerd worden, een goal van Giovanni Di Lorenzo werd afgekeurd (buitenspel) en invaller Hirving Lozano raakte de paal.