Koploper Napoli nog altijd foutloos in Serie A, Juventus zet opmars voort

Matchwinner Victor Osimhen - AFP

Napoli heeft in de Serie A ook na acht speelrondes nog geen punt gemorst. In het Stadio Diego Armando Maradona was Torino het volgende slachtoffer van de ploeg van coach Luciano Spalletti: 1-0. Juventus boekte met een 1-0 zege op AS Roma zijn vierde overwinning op rij. Napoli moest flink zwoegen voor de drie punten, al was het daar zelf debet aan. Aanvoerder Lorenzo Insigne zag een slappe strafschop door keeper Vanja Milinkovic-Savic gekeerd worden, een goal van Giovanni Di Lorenzo werd afgekeurd (buitenspel) en invaller Hirving Lozano raakte de paal.

Hirving Lozano - AFP

Net voordat Napoli zich zorgen begon te maken, zeker na een kans voor Torino-spits Josip Brekalo, viel de 1-0 toch nog. Na een vloeiende aanval belandde de bal via de rug van Eljif Elmas pardoes bij spits Victor Oshimen, die hoog sprong en raak kopte. Kean matchwinner, Szczesny stopt strafschop Met Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini centraal in de verdediging en zonder de met een lichte hamstringblessure kampende Matthijs de Ligt had Juventus de grootste moeite met het AS Roma. De eerste kans was raak voor de thuisploeg. Een kopbal van Rodrigo Bentancur ging via Moise Kean in het net.

Moise Kean viert zijn goal - EPA

Vlak voor rust kreeg Roma de kans gelijk te maken. Henrikh Mkhitaryan werd tegen de grond gewerkt door Wojciech Szczesny, waarna arbiter Daniele Orsato floot voor een strafschop. Tammy Abraham werkte de bal vlak na het fluitsignaal in het doel, maar toch moest Roma een strafschop nemen. De inzet van elf meter van Jordan Veretout werd door Szczesny gestopt. In de tweede helft was Juventus via een omhaal van Federico Bernardeschi' en de rebound van Kean nog dicht bij de 2-0, maar het bleef tot het einde spannend. Juve kwam door de zege op veertien punten, evenveel als Lazio en Atalanta. Zaterdag incasseerde Internazionale bij Lazio zijn eerste nederlaag van het seizoen (3-1) en ontsnapte AC Milan aan een nederlaag tegen middenmoter Hellas Verona (3-2).