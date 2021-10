Fans Newcastle vieren start nieuw tijdperk, maar geen overwinning

Vechtend voor hun eigen toekomst bij Newcastle gingen de spelers vanaf de start als een speer. Al in de tweede minuut zette Callum Wilson de thuisploeg na een fraaie aanval met een vliegende kopbal op voorsprong. Het stadion explodeerde en ook de nieuwe eigenaars vielen elkaar in de armen.

Daarna zetten de Spurs de zwevende Magpies terug op aarde. Tanguy N'Dombele en Harry Kane brachten Tottenham de voorsprong. Voor Kane was het pas zijn eerste goal in deze competitie. Hij was vorig seizoen topscorer van de Premier League met 23 doelpunten.

Onderbreking voor noodgeval op tribune

De arbitrage moest het duel vlak voor de rust onderbreken, omdat iemand in het publiek onwel was geworden. Het was Spurs-verdediger Sergio Reguilón die scheidsrechter André Marriner attendeerde op het noodgeval op de tribune. Volgens Newcastle is de getroffen toeschouwer in een stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Na een pauze van ruim een kwartier keerden beide ploegen terug op het veld om de eerste helft af te ronden. In de blessuretijd bouwde Tottenham de voorsprong uit. Kane zette voor en Son Heung-min scoorde. Bij de Spurs bleef Steven Bergwijn, terug van een enkelblessure, op de bank.