Medewerker kliniek Overijssel gestoken door patiënt

Bij de psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug is vanmiddag een medewerker gestoken door een patiënt. De medewerker is ter controle naar de eerste hulp gebracht.

Het gebeurde rond 15.00 uur op het terrein van de kliniek. De medewerker liep een steekwond op en raakte in een worsteling met de patiënt. De patiënt viel de medewerker uit het niets aan. "Er was geen aanleiding voor", vertelt een woordvoerder van de kliniek. "Soms kunnen we dit soort gedrag wel inschatten, maar een uitbarsting van agressie is niet altijd te zien." De medewerker maakt het naar omstandigheden goed.

Vreemdeling

De politie is een onderzoek naar het steekincident gestart. Het gaat om een vreemdeling in de strafrechtketen. Dat zijn mensen die in een gevangenis al gedeeltelijk behandeld worden en voor intensievere zorg naar Veldzicht zijn gebracht.

Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie, dat wil zeggen dat er vooral mensen worden behandeld met een niet-westerse achtergrond. De psychiaters en psychologen stemmen de zorg af op andere culturen. Er worden misdadigers behandeld, maar ook mensen die zich vrijwillig laten opnemen.

In november vorig jaar werd er bij Veldzicht ook een medewerker aangevallen.