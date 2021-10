Judoka's Jager, Catharina en Spijkers pakken brons bij grand slam in Parijs

De Fransman hoopte Catharina drie straffen aan te smeren en slaagde daar bijna in. De derde hing in de lucht toen Catharina zijn opponent op de rug legde.

Catharina begon zijn toernooi in de klasse tot 100 kilogram met twee overwinningen. In de halve finales verloor hij, waarna hij het in de strijd om het brons moest opnemen tegen thuisfavoriet Cedric Olivar.

Bij afwezigheid van Sanne van Dijke en Kim Polling pakte Jager in de klasse tot 70 kilogram haar kans op het sterk bezette toernooi. Ze verloor in haar tweede partij van de Britse Kelly Peterson-Pollard, maar won in de strijd om het brons van de Braziliaanse Ellen Santana met waza-ari.

Bij de zwaargewichten had de 24-jarige Spijkers eerder dit jaar al brons gepakt op het grandslamtoernooi van Tel Aviv. Hij versloeg daar Oeshangi Kokauri in de eerste ronde. Nu was de man uit Azerbeidzjan de opponent in de strijd om het brons. Met een stevige voetveeg sleepte Spijkers ook dit keer de winst binnen.

Stevenson grijpt naast brons

Karen Stevenson greep in de klasse tot 78 kilogram net naast een medaille. De 28-jarige judoka haalde zonder nederlaag de halve finales. Daarin verloor ze van de Japanse Rika Takayama. In de strijd om het brons moest Stevenson haar meerdere erkennen in Inbar Lanir uit Israël. In het grondgevecht raakte ze in een verwurging en moest daardoor aftikken.

In de klasse tot 63 kilogram strandde Geke van den Berg in de tweede ronde. Jim Heijman (-81 kilogram) kreeg na zijn nederlaag in de derde partij nog een herkansing, maar die verloor hij ook.