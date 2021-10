Jonkies SCHC pakken zwaarbevochten punt tegen koploper Den Bosch

Vlak voor tijd leek Sanne Koolen uit een strafcorner de winnende 1-2 te maken voor de regerend landskampioen, maar twee minuten later sleepte het door blessures geplaagde SCHC er toch nog een punt uit.

Wie anders dan topscorer Frédérique Matla opende in de eerste helft de score voor de koploper uit Den Bosch: haar vijftiende treffer van het nog jonge seizoen. Een paar minuten later maakte blikvanger Yibby Jansen met een goede sleeppush uit een strafcorner gelijk.

Bij afwezigheid van die vaste waarden nam Jansen haar ploeg in de slotminuut bij de hand. Ze besloot het op de rand van de cirkel gewoon te proberen met een hard schot. Van den Heuvel, normaal spelend in de meisjes A1, tikte de bal binnen. Het zwaarbevochten punt werd door de Bilthovense ploeg gevierd als een overwinning.

"Hoe de jonkies het oppakken uit de A, uit de B. We staan met meisjes van 14 op de training. Het is gewoon hartstikke knap dat we dan zulke resultaten halen. Dat biedt heel veel perspectief", reageerde Xan de Waard, die vorige week haar rentree maakte na een blessure.

Amsterdam verspeelt opnieuw punten

De nummer twee van de ranglijst, Amsterdam, verspeelde opnieuw punten. Tegen middenmoter HDM bleef het steken op 1-1. De nare nasmaak van de nederlaag van vorige week tegen 'kleine buur' Pinoké (5-3) is daardoor nog niet weggespoeld.

HGC wist thuis wel te winnen van Bloemendaal (3-1), waardoor de ploeg uit Wassenaar de tweede plaats van Amsterdam heeft overgenomen.

Bekijk hieronder de uitslagen en de stand van de hoofdklasse hockey voor vrouwen en mannen.