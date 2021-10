Onvriendelijkheden tussen Twente en Willem II resulteren in gelijkspel

In een duel dat bol stond van de onvriendelijkheden en resulteerde in twee rode en twee gele kaarten moesten beide smaakmakers van het linkerrijtje genoegen nemen met één punt: 1-1.

Het gemis van de geblesseerde routinier Wout Brama leek zich nauwelijks te doen gelden bij Twente, dat in de zesde minuut dankbaar profiteerde van een kostbare fout in de defensie van ploeg uit Tilburg.

Handenwrijvend namen de toeschouwers in Enschede plaats op de tribunes, maar na 94 minuten overheerste alom de teleurstelling. Met in totaal slechts dertien schoten op doel tekenden beide ploegen voor het dieptepunt van dit seizoen.

In de Grolsch Veste leken alle ingrediënten aanwezig voor een aantrekkelijke wedstrijd. Zowel thuisploeg FC Twente, tot dit weekeinde zesde op de ranglijst, als nummer vier Willem II slaagt er deze jaargang in het publiek aan zich te binden met aantrekkelijk voetbal.

Kort daarop werd ook Twente-coach Ron Jans door Kamphuis op de bon geslingerd. De oefenmeester reageerde in de optiek van de leidsman te heftig op een spelsituatie waarbij Pröpper werd gehinderd. Michal Sadilek liet zich op het middenveld evenmin onbetuigd. De Twente-speler kreeg geel nadat hij tegenstander Pol LLonch opzettelijk in de rug liep.

Met de gelijkmaker werd in de Grolsch Veste de lont in het kruitvat gestoken. Eerst liepen Ramiz Zerrouki en Derrick Köhn beiden tegen een gele kaart aan nadat de twee met de hoofden tegen elkaar verhaal gingen halen over een vermeende overtreding bij een persoonlijk duel.

Achttien minuten lang was het de thuisclub gegund te genieten van de voorsprong. Toen was het uitgerekend Nunnely die zijn eerdere fout ruimschoots goed maakte en beide ploegen weer op gelijke hoogte bracht.

Het leverde Kamphuis een spreekkoor van de tribunes op waarbij met name de moeder van de scheidsrechter het moest ontgelden. Het was illustratief voor de frustratie bij de thuisploeg, zowel binnen als buiten de lijnen. In de rommelige eindfase van het eerste bedrijf was het Zerrouki die niet in staat bleek het hoofd koel te houden.

Nadat hij een vrije trap tegen kreeg, smeet hij uit woede de bal weg. Kamphuis kon daarop naar eigen zeggen niet anders dan hem de tweede gele kaart voorhouden en met rood vroegtijdig naar de kleedkamer te sturen.

Na een afkoelingsperiode van vijftien minuten keerde de rust in het tweede bedrijf terug, al kwam dat de kwaliteit van de wedstrijd niet bepaald ten goede. Met name Willem II, dat Kwasi Wriedt eerst uit buitenspelpositie zag scoren en vervolgens toekeek hoe ook hij tegen een gele kaart aanliep, bleek nauwelijks in staat gebruik te maken van de overtalsituatie.

De wedstrijd werd pas weer het aanzien waard toen Kamphuis zijn tweede rode kaart van de middag toonde. Ditmaal was het Köhn die vroegtijdig mocht inrukken nadat hij struikelde over de benen van Ricky van Wolfswinkel.

Met tien tegen tien veranderde er niets in zowel het spelbeeld als de uitslag.