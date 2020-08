Duits RIVM onderzoekt coronahaard: 'Vier keer meer mensen besmet dan bekend'

Het Duitse Robert Koch Instituut heeft de eerste resultaten gepubliceerd van een uitgebreid corona-onderzoek onder 2000 inwoners van de gemeente Kupferzell. Het dorp in de deelstaat Baden-Württemberg werd in maart buitenproportioneel hard getroffen door het coronavirus.

Uit antilichamenonderzoek blijkt nu dat het virus nog veel harder om zich heen heeft geslagen dan gedacht. Er zijn maar liefst vier keer meer mensen met SARS-CoV-2 besmet geweest dan bekend was.

Afgelopen mei streek een onderzoeksteam van het RKI neer in Kupferzell. In het dorp, met zo'n 6000 inwoners, raakten in maart ruim honderd mensen besmet na een kerkdienst. De onderzoekers wilden achterhalen waardoor in bepaalde regio's plotselinge brandhaarden ontstaan, hoe het virus zich verspreidt en in hoeverre patiënten een immuniteit opbouwen tegen een eventuele tweede besmetting. In nog drie andere gemeenten lopen vergelijkbare onderzoeken.

Het RKI-team nodigde in Kupferzell alle inwoners vanaf 18 jaar uit om mee te doen. Ruim 2200 mensen (60 procent) gaven gehoor aan de oproep. Ze ondergingen tussen 20 mei en 9 juni meerdere bloed- en gezondheidstesten en werden geïnterviewd.

Minder jongeren, meer ouderen

In totaal werden bij 7,7 procent van de geteste mensen antilichamen in het bloed gevonden. Deze zogeheten seroprevalentie bleek bij vrouwen iets hoger (8,7 procent) dan bij mannen (6,7 procent). Ook is er een onderscheid te zien in leeftijdsgroepen. Bij jonge mensen tussen 18 en 34 jaar oud is de seroprevalentie relatief laag (6,3 procent); bij ouderen boven de 80 werden veel vaker antilichamen ontdekt (16,7 procent).

Van de mensen die besmet zijn geweest, ondervond 83 procent een of meer symptomen van het nieuwe coronavirus, zoals kortademigheid, koorts of het verlies van geur en smaak. Dat betekent dat zo'n 17 procent van de geïnfecteerde mensen helemaal geen symptoom heeft gehad. Dat bemoeilijkt het traceren van het virus.