Fotograaf Paul Blanca (62) overleden; 'hij was op na een ruig leven'

Kunstfotograaf Paul Blanca is gisteren op 62-jarige leeftijd in zijn woning in Amsterdam overleden. Dat schrijft collega-kunstenaar Peter Klashorst op zijn Facebookpagina.

Blanca (geboren als Paul Vlaswinkel) leerde zichzelf het vak en leidde een ruig leven vol alcohol en drugs. "Zijn lichaam was op", bevestigt een ingewijde aan persbureau ANP.

De fotograaf maakte in de jaren tachtig naam met provocerende foto's en zelfprotretten. Zo kerfde hij in zijn rug een huilende Mickey Mouse met opgestoken duim. Het beeld werd iconisch binnen de Nederlandse portretfotografie.

Voor zijn zelfportretten molesteerde Blanca zich met verschillende voorwerpen. Zo naaide hij zijn lippen dicht en boorde hij een pijl door zijn wang. Collega-fotograaf Erwin Olaf omschreef Blanca als fotograaf van de emotie.

Moeder

Ook bekend is een portret dat Blanca in 1985 schoot van zichzelf en zijn moeder. Beiden houden elkaar naakt vast. Bijna dertig jaar later maakte hij de foto opnieuw, maar draagt hij zijn moeder in zijn armen - op de manier waarop hij haar naar bed bracht toen zij niet meer kon lopen.

In de jaren negentig werd Blanca door collega-kunstenaar Rob Scholte beschuldigd van de bomaanslag in Amsterdam, waarbij Scholte zijn benen verloor. De beschuldigingen werden nooit bewezen, maar galeries lieten Blanca vallen.