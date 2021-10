Honkballers Amsterdam prolongeren landstitel na zege op rivaal Neptunus

De honkballers van L&D Amsterdam hebben in Rotterdam de landstitel geprolongeerd. In het zevende en beslissende duel van de Holland Series versloeg de regerend landskampioen het thuisspelende Curaçao Neptunus met 4-2.

In Rotterdam, waar Amsterdam zaterdag ook al de beslissende wedstrijd afdwong, hadden de werpers Kevin Kelly (Neptunus) en Shairon Martis (L&D) de wedstrijd lang onder controle.

Lekkere bal Sams

Na in vier innings slechts één honkslag te hebben toegestaan, trakteerde Kelly Kalian Sams op een te lekkere bal. Die ging, met twee honken bezet, hoog over de omheining.

Negentienvoudig kampioen Neptunus sloop daarna wel dichterbij na verre hits van Gianison Boekhoudt en John Polonius. De Rotterdammers hadden ook meer honkslagen (9 om 4), maar werper Martis bleef ook in de slotinning overeind en bezorgde Amsterdam de zesde landstitel. Martis gooide een uitstekende wedstrijd met 109 ballen, waarvan maar liefst 85 strike (in de slagzone).

De twee rivaliserende teams verdelen de titel in de Holland Series al sinds 2016. In 2019 ging de titel naar Amsterdam, dat vorig jaar bij een 2-0-voorsprong de wedstrijdenreeks afgebroken zag worden vanwege de coronamaatregelen. De bond besloot dat die voorsprong niet voldoende was om tot kampioen te worden uitgeroepen.

Kijk hieronder naar een reportage van vorige week bij de start van de Holland Series tussen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en L&D Amsterdam.