Tribune met Vitesse-supporters stort in bij NEC, rellen na afloop

Een deel van de tribune in het uitvak van het Goffertstadion in Nijmegen heeft het zondag na de derby NEC-Vitesse (0-1) begeven. Terwijl fans uit Arnhem voor de ogen van de Vitesse-spelers uitzinnig op en neer sprongen in hun vak, stortte het onderste deel van de tribune met daarop tientallen supporters in. Er raakte niemand zwaar gewond. Een container onder de tribune voorkwam dat supporters verder naar beneden vielen, in de gracht die de tribunes scheidt van het veld. "We hebben echt geluk gehad", zei een supporter vanavond. Rellen Na de wedstrijd veroorzaakten NEC-supporters buiten het stadion rellen. De ME voerde charges uit. Niet duidelijk is hoeveel mensen zijn gearresteerd. Volgens Omroep Gelderland hebben supporters een politiebus compleet vernield. Onrust na afloop van de wedstrijd:

Spelers van Vitesse hebben uren in het stadion gewacht tot ze veilig konden vertrekken. Ook Vitesse-fans in bussen op het terrein naast het Goffertstadion moesten uren wachten. Nader onderzoek Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is geschrokken van het instorten van de tribune. De gemeente is eigenaar van het stadion. Bruls: "Gelukkig is er voor zover nu bekend niemand gewond geraakt. Ik wil dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt wat hier gebeurd is." Morgenvroeg gaan inspecteurs de constructie verder onderzoeken, aldus Bruls. Het Goffert-stadion is 1999 gebouwd, nadat de oude Goffert was gesloopt omdat het stadion niet meer voldeed aan de veiligheidseisen van de KNVB. "Een stadion dat veilig hoort te zijn, stort in. Dat moet onderzocht worden", reageert de KNVB. De voetbalbond eist een goedkeuring voor stadionveiligheid van iedere club, voordat hij een licentie afgeeft voor deelname aan de competitie. Volgens de KNVB hebben NEC-directeur Van Schaik en burgemeester Bruls op 9 februari van dit jaar het document voor stadionveiligheid getekend. Dit gebeurde op basis van een onderzoek naar de constructieve veiligheid uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Nijmegen op 13 januari. De voetbalbond pleit er al langer voor om, net als in Engeland, één gespecialiseerd bureau onderzoek te laten doen naar de veiligheid van alle stadions, aldus de woordvoerder. Twee jaar geleden stortte het dak van het AZ-stadion in. Foto's van de ingestorte tribune met daaronder de container die erger zou hebben voorkomen.