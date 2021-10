Tribune met Vitesse-fans stort in bij NEC, rellen na afloop

Tribune in stadion NEC bezwijkt onder feestende Vitesse-fans - NOS

Een deel van de tribune in het uitvak van het Goffertstadion in Nijmegen heeft het zondag na de derby NEC-Vitesse (0-1) begeven. Terwijl fans uit Arnhem voor de ogen van de Vitesse-spelers uitzinnig op en neer sprongen in hun vak, stortte het onderste deel van de tribune met daarop tientallen supporters in. "Zover ik weet, zijn er geen gewonden", zei algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. "Ik ben er stil van. Er schiet van alles door je hoofd. Er stond een container onder die tribune en die heeft erger voorkomen." Na de wedstrijd veroorzaakten NEC-supporters buiten het stadion rellen. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigt dat er charges worden uitgevoerd, maar kan nog niet zeggen hoeveel mensen zijn gearresteerd, omdat de actie nog in volle gang is. Volgens Omroep Gelderland hebben supporters een politiebus compleet vernield. Rellen na afloop van de wedstrijd:

Voetbalupporters vernielen politiebus in Nijmegen - NOS

Burgemeester Bruls van Nijmegen is geschrokken van het instorten van de tribune. De gemeente is eigenaar van het stadion. Burgemeester Bruls: "Gelukkig is er voor zover nu bekend niemand gewond geraakt. Ik wil dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt wat hier gebeurd is." Foto's van de ingestorte tribune: