Tribune met Vitesse-fans stort in bij NEC: 'Container eronder heeft erger voorkomen'

Een deel van een tribune in het Goffertstadion in Nijmegen heeft het zondag na de derby NEC-Vitesse (0-1) begeven. Terwijl fans uit Arnhem voor de ogen van de spelers op en neer aan het springen waren in hun vak, stortte het onderste deel van de tribune in.

"Zover ik weet, zijn er geen gewonden", zei algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC in een eerste reactie. "Ik ben er stil van. Er schiet van alles door je hoofd. Er stond een container onder die tribune en die heeft erger voorkomen."