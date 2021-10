Demonstratie tegen coronabeleid in Utrecht, twee aanhoudingen

Demonstranten hebben vanmiddag in Utrecht geprotesteerd tegen het coronabeleid. Betogers verzamelden zich op het Jaarbeursplein en liepen een route door de binnenstad. Ze werden daarbij begeleid door de politie, die een groot deel van het centrum tijdelijk had afgezet voor fietsers. Rond 15.30 uur was de demonstratie afgelopen.

Volgens het ANP liepen ongeveer vijfhonderd betogers mee, ook de politie meldt dat er zo'n vijfhonderd demonstranten waren. De deelnemers trokken met omgekeerde Nederlandse vlaggen, gele paraplu's en protestborden door het centrum, meldt RTV Utrecht.

De stoet stond onderweg stil bij restaurant Waku Waku. Het restaurant moest op last van burgemeester Sharon Dijksma dicht omdat de eigenaren weigerden bezoekers te vragen naar hun coronapas.

"De organisatie heeft de route aan ons doorgegeven", zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. "We hadden erop gerekend dat ze stil zouden staan bij het restaurant. De demonstranten hebben daar ook kaarsen en bloemen neergelegd."

Na een korte pauze liepen de demonstranten verder om terug te keren op het Jaarbeursplein. De politie laat weten dat het protest grotendeels gemoedelijk is verlopen. Wel zijn er twee demonstranten aangehouden wegens belediging. Onder meer werden agenten NSB'ers genoemd.