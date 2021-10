Vitesse klopt NEC in verhitte Gelderse burenruzie voordat tribune instort

Vitesse heeft de in ere herstelde Gelderse derby tegen NEC in zijn voordeel beslist. In Nijmegen bleek een doelpunt van Nikolai Baden Frederiksen voldoende voor de overwinning: 0-1.

Na vier jaar stond de burenruzie weer op het programma en dat was te merken. De beginfase was verhit, met enkele pittige overtredingen en opstootjes. De aanhang van beide ploegen liet zich ook gelden, soms in negatieve zin. Zo werden er bij corners van Vitesse talloze drinkbekers op het veld gegooid.

Na de wedstrijd was er drama in de overtreffende trap. Vitesse-supporters vierden hossend de overwinning, terwijl onder hen een deel van de tribune het begaf.