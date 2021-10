Myanmar niet welkom op regionale top

De generaal die in Myanmar begin dit jaar via een staatsgreep aan de macht kwam is niet uitgenodigd voor een regionale top van regeringsleiders. Het is een zeldzame diplomatieke afwijzing door de buurlanden van Myanmar.

De top later deze maand in Brunei is georganiseerd door de ASEAN, een praatclub van tien landen in Zuidoost-Azië. Myanmar is ook lid. De lidstaten richten zich vooral op samenwerking en consensus en lezen elkaar gewoonlijk niet de les.

Maar het geduld met Myanmar is op. Afgelopen april zegde Myanmar toe dat er een einde zou komen aan het geweld in het land. Nu komt de ASEAN tot de conclusie dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt.

"Moeilijke beslissing"

Een geplande inspectie door ASEAN-lidstaten wordt telkens uitgesteld. De gezant wil onder meer een ontmoeting met Aung San Suu Kyi. Zij werd in februari afgezet en zit sindsdien vast. Maar de junta weigert dit toe te staan.

Volgens Singapore was de beslissing om legerleider en premier Min Aung Hlaing niet uit te nodigen "moeilijk, maar noodzakelijk om de geloofwaardigheid van ASEAN te waarborgen".

Teleurgesteld

Myanmar reageert "extreem teleurgesteld" op de diplomatieke afwijzing. Volgens een woordvoerder zijn de lidstaten gezwicht voor druk van Amerika en de EU. Inderdaad is er toenemende internationale druk op de ASEAN-landen om afstand te nemen van de junta in Myanmar.

De staatsgreep in februari draaide het schoorvoetende democratiseringsproces van Myanmar hardhandig de nek om. Veiligheidstroepen grepen in de weken daarna met grof geweld in bij straatprotesten en stakingen tegen de coup. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij zeker duizend mensen gedood. De junta zegt dat de VN overdrijft.

ASEAN-voorzitter Brunei heeft laten weten dat een niet-politieke vertegenwoordiger namens Myanmar welkom is. Wie de uitnodiging krijgt voor de top van 26 tot 28 oktober is nog niet bekend gemaakt.