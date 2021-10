Kelderkraker levert Sparta en FC Groningen slechts één punt op

De kelderkraker in de eredivisie tussen Sparta en FC Groningen heeft beide clubs weinig opgeleverd. De twee ploegen hielden elkaar in Rotterdam in evenwicht en schoten uiteindelijk met de 1-1 weinig op.

Voor Sparta en FC Groningen stond er zondag wel wat op het spel. Beide ploegen verzamelden de eerste acht eredivisiewedstrijden slechts zes punten en bezetten respectievelijk de zeventiende en zestiende plaats op de ranglijst. Een zege zou ze wat lucht verschaffen.

Sparta pakte alleen een maand geleden thuis tegen Fortuna Sittard (3-1) de volle buit. FC Groningen begon de competitie half augustus met een uitzege bij Cambuur (1-2), maar kon daarna geen wedstrijd meer in winst omzetten.

Binnen een minuut bijna raak

Sparta begon goed, met grote mogelijkheid in de eerste minuut. Lennart Thy had de thuisclub na 48 seconden een oppepper kunnen geven, maar zijn schot uit kansrijke positie belandde via een Groningse voet naast.

Groningen was echter de ploeg die het eerste het doel van de tegenstander vond. Niemand dekte in de 27ste minuut Cyril Ngonge. De Belgische clubtopscorer tekende met zijn vijfde treffer van het seizoen voor de 0-1. Lang konden de Groningers niet genieten van de voorsprong. Zes minuten later schoot Bryan Smeets onberispelijk raak, na een voorzet van de Luxemburger Laurent Jans.