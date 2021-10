De uitzending van 7 oktober

Hoe komt Afghanistan aan geld?

De Afghaanse economie, draaide al niet goed, en sinds de machtsovername van de Taliban, is die in vrije val geraakt. Dit zou tot een humanitaire ramp kunnen leiden in het arme land. Maar de Afghaanse bevolking helpen, zonder de Taliban te helpen is moeilijk. Het land krijgt nu alleen humanitaire noodhulp zoals voedsel en medische artikelen. Maar dat is lang niet genoeg.