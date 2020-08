Veerboot Hoek van Holland-Harwich vertrokken voor race tegen de klok

De veerboot van Hoek van Holland naar het Britse Harwich, die extra vroeg zou vertrekken om opvarenden te bewaren voor de quarantaineplicht die vannacht ingaat in Groot-Brittannië, is rond 21.45 uur uitgevaren. Dat is een kwartier eerder dan de oorspronkelijke vertrektijd.

Het schip komt normaal rond 06.30 uur aan in Harwich. De quarantaineplicht gaat vannacht om 04.00 uur in voor reizigers uit Nederland en enkele andere landen. Het schip zou daarom eerder vertrekken en sneller varen. Rederij Stena Line noemde vanmiddag 03.45 uur als nagestreefde aankomsttijd.

Met de Britse autoriteiten is afgesproken dat de passagiers niet 14 dagen in quarantaine hoeven als de boot voor 04.00 uur afmeert. Ze hoeven dan nog geen voet op Britse bodem hebben gezet.

Benieuwd of ze het halen? Check hier waar het schip zich bevindt.

De boot is helemaal volgeboekt. Normaal gesproken zijn er dan duizend mensen aan boord, maar in verband met de coronabeperkingen zijn er dat nu minder. Hoeveel minder wist de woordvoerder niet.

Frankrijk

Ook reizigers uit Frankrijk, waar 160.000 Britten op vakantie zijn, moeten vanaf morgenochtend in quarantaine. Dat leidt tot files bij de Kanaaltunnel en overvolle treinen en vliegtuigen. Britten die nog geen vliegticket hadden, betaalden prijzen tot 450 euro voor een enkele reis.

Veel Britten die op weg zijn naar huis snappen niet veel van de maatregel: