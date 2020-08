Race tegen de klok voor veerboot Hoek van Holland-Harwich

Ook reizigers uit Frankrijk, waar 160.000 Britten op vakantie zijn, moeten vanaf morgenochtend in quarantaine. Dat leidt tot files bij de Kanaaltunnel en overvolle treinen en vliegtuigen. Britten die nog geen vliegticket hadden, betaalden prijzen tot 450 euro voor een enkele reis.

De boot is helemaal volgeboekt. Normaal gesproken zijn er dan 1000 mensen aan boord, maar in verband met de coronabeperkingen zijn er dat nu minder. Hoeveel minder wist de woordvoerder niet.

Met de Britse autoriteiten is afgesproken dat de passagiers niet in quarantaine hoeven als de boot voor 04.00 uur afmeert. Ze hoeven dan nog geen voet op Britse bodem hebben gezet.

Normaal gesproken vertrekt de Stena Hollandica om 22.00 uur uit Hoek van Holland en komt dan om 06.30 uur aan: te laat dus om aan de verplichte quarantaine te ontkomen. Behalve dat de ferry vanavond eerder vertrekt gaat hij ook sneller varen dan normaal. De aankomsttijd van 03.45 uur is haalbaar, denken ze bij de veerdienst.

De veerboot van Hoek van Holland naar het Britse Harwich vertrekt vanavond extra vroeg om vóór 04.00 uur Britse tijd af te meren. Op dat tijdstip wordt de maatregel van kracht dat reizigers die uit Nederland en een aantal andere landen komen veertien dagen in quarantaine moeten.

'Brexodus': Britten onderbreken vakantie in Frankrijk om quarantaine te ontlopen - NOS

De quarantainemaatregel geldt ook voor reizigers uit Malta, Monaco en Aruba. Dat zijn landen waar de afgelopen twee weken een flinke stijging te zien is geweest van het aantal coronabesmettingen. België en Spanje stonden al op de Britse lijst van risicolanden.

Handhaving

"De handhaving van de quarantaineplicht is nog wel een ding", zegt correspondent Tim de Wit op NPO Radio 1. Het blijkt onmogelijk om al die mensen te controleren. Gemiddeld wordt 1 op de 5 mensen gecontroleerd. Dat gaat per telefoon, dus helemaal waterdicht is het niet. "Wie zich niet aan de quarantaineplicht houdt, riskeert een boete van meer dan 1100 euro."