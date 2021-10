Woonprotest in Rotterdam van start gegaan: 'Eisen ander woonbeleid'

In Rotterdam is een grote demonstratie tegen de woningcrisis van start gegaan. Onder het motto 'Huizen voor mensen. niet voor winst' zijn betogers bijeengekomen in het Afrikaanderpark.

Een groep van zo'n twintig organisaties, waaronder politieke partijen en belangenverenigingen, organiseert het protest. "Wij eisen een ander woonbeleid en eisen een einde aan de wooncrisis", zei een woordvoerder op het podium bij aanvang van het protest.

De organisatie zei eerder rekening te houden met tienduizenden demonstranten. Na de manifestatie in het Afrikaanderpark lopen ze in een protestmars naar de Markthal.

Ook oud-bewoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt die gedwongen moesten verhuizen, doen mee aan het protest. Rond 14.00 uur stonden er een kleine duizend betogers in het park, is de inschatting van NOS-verslaggevers ter plekke.

Vorige maand in Amsterdam

Vorige maand vond een soortgelijke demonstratie plaats in Amsterdam. Duizenden betogers liepen toen in een mars naar de Dam om aandacht te vragen voor de wooncrisis.