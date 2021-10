Politie grijpt in bij protestmars tegen woningcrisis

Tijdens de protestmars tegen de woningcrisis in Rotterdam heeft de politie ingegrepen om een groep uit elkaar te drijven. Twee demonstranten zijn gearresteerd. Een op basis van de wet wapen en ammunitie en een voor belediging van de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie was er door agenten een groep in het zwart geklede demonstranten geïsoleerd die mogelijk verboden voorwerpen zoals boksbeugels en vuurwerk bij zich had "en voor escalatie wilden zorgen". "Een andere groep was het daar niet mee eens en daarom ontstond er een opstootje", aldus de woordvoerder.

De groep geïsoleerde demonstranten is door de politie met een tram afgevoerd naar een andere plek.