AZ heeft geen kind aan zwak FC Utrecht: 5-1

AZ lijkt de stroeve seizoenstart definitief achter zich te hebben gelaten. Tegen FC Utrecht, dat tot vandaag nog maar vijf tegengoals kreeg te verwerken, werd op indrukwekkende wijze de derde competitiezege op rij geboekt: 5-1.

Utrecht, dat met name in de eerste helft bij tijd en wijle werd overlopen, kon zodoende geen vervolg geven aan de stunt eerder deze maand tegen Ajax. Toen tekende Django Warmerdam voor de enige treffer in Amsterdam.

Vroege voorsprong

Even verderop, in Alkmaar, ging bijna alles mis wat er maar mis kon gaan. AZ deelde vanaf het beginsignaal de lakens uit en wist al na zes minuten te scoren. Na een dieptepass van Jordy Clasie legde Albert Gudmundsson de bal panklaar voor de meegelopen Evangelos Pavlidis: 1-0.

Utrecht-doelman Maarten Paes, tegen Ajax nog uitblinker, ging vervolgens gruwelijk in de fout. Hij liet een inzet van Jesper Karlsson pardoes door zijn vingers glippen, tot ontsteltenis van zijn ploeggenoten.