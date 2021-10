Herlings wint GP Spanje na beroerde start en verstevigt leiding in WK

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft met een overwinning in de GP van Spanje zijn leiding in de WK-stand in de MXGP verstevigd. Hoewel Herlings beroerd begon in de eerste manche, stelde hij met een overwinning in de tweede manche de eindzege veilig.

Herlings wint GP Spanje in tweede manche, concurrent Febvre op achterstand

Herlings' grote concurrent Romain Febvre won de eerste manche, maar verloor in de tweede kostbare punten na een ongelukkige start. In totaal gaf Febvre in Spanje elf punten toe in de strijd om de wereldtitel. De voorsprong van Herlings op zijn naaste belager is daardoor opgelopen tot twaalf punten, met nog vijf GP's te gaan. Beroerde start De strijd om de wereldtitel is dit jaar ongekend spannend in de MXGP. Herlings begon in het zand van Arroyomolinos met zes punten voorsprong op de Fransman Febvre en tien op titelverdediger Tim Gajser. De Nederlander was de snelste in de kwalificatie, maar zag zijn start in de eerste manche mislukken. Hij vond zichzelf terug op de elfde plaats. Kijk hieronder de samenvatting van de eerste manche.

