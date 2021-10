Herlings houdt ondanks beroerde start bij GP Spanje WK-leiding in handen

Motocrosser Jeffrey Herlings - ANP

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn voorsprong in de wereldtitelstrijd MXGP op de Fransman Romain Febvre in de eerste manche van de GP van Spanje bijna helemaal verspeeld. De Nederlander belandde na een beroerde start op de elfde plaats, maar knokte zich uiteindelijk nog terug naar de derde plek. Zijn grootste concurrent Romain Febvre won de eerste manche en naderde de Nederlander in het WK-klassement tot op één punt. De strijd om de wereldtitel is dit jaar ongekend spannend in de MXGP. Herlings begon in het zand van Arroyomolinos met zes punten voorsprong op Febvre en tien op titelverdediger Tim Gajser. De Nederlander was de snelste in de kwalificatie, maar zag zijn start mislukken. Hij vond zichzelf terug op de elfde plaats.

Live bij de NOS De twee manche van de Grand Prix van Spanje in de MXGP-klasse is vanmiddag vanaf 16.10 uur live te volgen via de stream op NOS.nl.