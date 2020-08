16-jarige Rotterdamse verdacht van moord op Alice (15)

Een meisje van 16 uit Rotterdam dat vastzit voor het doodsteken van de 15-jarige Alice uit Schiedam, wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Ze zit in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Haar voorarrest is door de rechter-commissaris met twee weken verlengd.

Alice werd woensdagavond doodgestoken in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam, waar de verdachte woonde. Er zou een ruzie aan vooraf gegaan zijn, schrijft Rijnmond.

Een bekende van de familie stelt dat de verdachte verliefd was op Alice, maar justitie wil in het belang van het onderzoek niets over de zaak zeggen. Vanavond is er ter herdenking van Alice een stille tocht.