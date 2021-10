Tola en Tanui snellen naar parcoursrecord in marathon van Amsterdam

Marathon Amsterdam: bekijk hier de samenvatting - NOS

De 45ste editie van de marathon van Amsterdam heeft zondag zowel bij de mannen als de vrouwen een parcoursrecord opgeleverd. De 30-jarige Ethiopiër Tamirat Tola won in de hoofdstad in een tijd van 2 uur, 3 minuten en 39 seconden. Hij was daarmee ruim sneller dan het oude parcoursrecord, dat sinds 2018 met 2.04.06 op naam stond van de Keniaan Lawrence Cherono. De Keniaan Bernard Koech liep naar de tweede plaats in 2.04.09, de derde plaats was voor de Ethiopiër Leul Gebresilase (2.04.12). Tola maakte in eerste instantie deel uit van een omvangrijke kopgroep, die het parcoursrecord aardig in de gaten hield. De tussentijden gaven aan dat de tijd van Cherono verbroken kon worden. Uiteindelijk bleven zes lopers vooraan over. In het Vondelpark zette Tola zijn beslissende demarrage in. Zijn concurrenten bleven het antwoord schuldig. Ook parcoursrecord bij de vrouwen Ook bij de vrouwen sneuvelde het parcoursrecord. De Keniaanse Angela Tanui liep naar 2.17.57. Ze zat daarmee ruim onder de oude toptijd van Degitu Azimeraw, die in 2019 uitkwam op 2.19.26.

Angela Tanui - ANP

Tanui had haar najaar afgestemd op de marathon van Boston, maar slaagde er niet in op tijd een visum voor Amerika te krijgen. Daarna koos ze voor Amsterdam. Ze verbeterde haar persoonlijk record met ruim twee minuten. De Keniaanse Maureen Chepkemoi finishte als tweede in 2.20.18, de Ethiopische Haven Hailu als derde in 2.20.19. Nederlandse titel voor Choukoud De marathon in Amsterdam vormde ook het decor voor de strijd om de Nederlandse titels. Bij de mannen ging de winst naar Khalid Choukoud, die de marathon in 2.10.25 seconden aflegde. Voor Choukoud, een maand geleden vader geworden, was het zijn tweede nationale titel op de marathon. Eerder was de inmiddels 35-jarige atleet de sterkste in 2016. Dit jaar scherpte de geboren Marokkaan in Siena zijn persoonlijk record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer aan tot 2.09.55. Hij voldeed daarmee aan de olympische limiet en ook al aan de limiet voor deelname aan de WK van volgend jaar. In Tokio stapte hij afgelopen zomer uit met maagklachten. WK in 2022 "De titel was voor mij het belangrijkste. Ik was niet bezig met limieten. Dat hoefde ook niet. Ik denk dat er nog meer had ingezeten. Mijn tweede deel van de marathon ging sneller dan het eerste deel. Die 2.10.25 is geweldig", zei de ervaren wegatleet, die zijn pijlen voor 2022 op de WK in Amerika richt. Daarvoor heeft hij zich al geplaatst. "Ik heb al twaalf keer meegedaan aan de Europese kampioenschappen, aan de WK nog niet. Daar wil ik ook graag een keer in actie komen. Het gaat goed. De geboorte van mijn dochter heeft me kracht gelopen. Ik loop in 2021 mijn beste marathons. Er zit meer in", zei de kampioen.

Debutant op de marathon Benjamin de Haan pakte achter Choukoud het zilver. Hij had de Hagenaar lange tijd in het vizier, maar verloor in de slotfase toch nog redelijk wat tijd op Choukoud. De Haan finishte in 2.13.03. Het brons ging naar Ronald Schröer in 2.13.52. Van der Meijden pakt titel bij vrouwen Bij de vrouwen nam Ruth van der Meijden de nationale titel over van Bo Ummels. De 37-jarige atlete uit Groesbeek dook net onder de 2 uur en 30 minuten: 2.29.55. Van der Meijden, in 2016 ook in Amsterdam al kampioene, werd in de vrouwenwedstrijd zesde. "Bij 35 kilometer wachtte ik op de klap. Die kwam niet. Het ging zo lekker. Ik zou wel vaker zo willen lopen", aldus de kampioene, die volgend jaar de EK als hoofddoel heeft. "De WK-limiet is te scherp, ik richt me op de Europese kampioenschappen." Ummels beet in de slotfase op haar tanden en finishte in de NK-race als tweede. Met 2.31.49 liep ze wel een persoonlijk record. Ze kwam in de vrouwenrace als zevende over de streep.