Ethiopiër Tola stunt met toptijd in marathon Amsterdam, Choukoud wint NK

Hij was daarmee ruim sneller dan het oude parcoursrecord, dat sinds 2018 met 2.04.06 op naam stond van de Keniaan Lawrence Cherono. De Keniaan Bernard Koech liep naar de tweede plaats, de derde plaats was voor de Ethiopiër Leul Gebresilase.

Tamirat Tola heeft de marathon van Amsterdam aan een dik parcoursrecord geholpen. De 30-jarige Ethiopische atleet won de 45ste editie in de hoofdstad in een tijd van 2 uur, 3 minuten en 38 seconden (officieus).

Nederlandse titel voor Choukoud

De marathon in Amsterdam vormde ook het decor voor de strijd om de Nederlandse titels. Bij de mannen ging de winst naar Khalid Choukoud, die de marathon in 2.10.25 seconden aflegde. Voor Choukoud was het zijn tweede titel op de marathon. Eerder was de inmiddels 35-jarige atleet de sterkste in 2016.