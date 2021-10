EU bezorgd over energie-armoede door hoge gasprijzen

De Europese Unie maakt zich zorgen over toenemende energie-armoede in de lidstaten. Volgens Eurocommissaris Nicolas Schmit van Werkgelegenheid en Sociale Rechten zijn er nu al miljoenen mensen die zo veel aan energie betalen dat ze onder de armoedegrens komen. Hij vreest dat dat aantal zal toenemen.

De prijzen van olie en gas zijn de afgelopen maanden sterk gestegen waardoor de energierekeningen van mensen, en ook bedrijven, fors oplopen. Volgens Schmit kan de Europese Unie wel helpen, maar zijn het toch vooral de individuele lidstaten die burgers op korte termijn moeten steunen.

Energievraagstuk komende week op EU-agenda

De hoge energieprijzen staan op de agenda van de vergadering van de Europese leiders komende donderdag en vrijdag. Eerder kwam de EU al met een 'gereedschapskist' met steunmaatregelen die individuele landen kunnen nemen. Veel landen hebben inmiddels maatregelen aangekondigd om mensen en bedrijven tegemoet te komen.

In Nederland besloot het kabinet vrijdag om daar zo'n 3 miljard euro voor uit te trekken. Het grootste deel wordt gebruikt voor het verlagen van de energiebelasting op gas en elektriciteit. Daarnaast komt er geld voor het isoleren van woningen, zodat mensen lagere stookkosten krijgen.

Vergroening

In Europees verband wordt vooral nagedacht over maatregelen die op langere termijn prijsschommelingen moeten voorkomen, zoals het gezamenlijk inkopen van energie. Verder is het idee om de transitie naar duurzamere energie te versnellen, zodat de Europese landen minder afhankelijk worden van olie en gas. De Europese Investeringsbank zou daarvoor kapitaal beschikbaar moeten stellen. De EU ziet een snellere vergroening als de beste manier om prijsschommelingen van fossiele brandstoffen te voorkomen.

Na het overleg van de Europese leiders, eind deze week, is er op 26 oktober een vergadering van de verantwoordelijke ministers van de EU-landen om daar besluiten over te nemen.