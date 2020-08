Wiegman vereerd, maar wil nog niet terugkijken: 'Ben nog lang niet klaar'

Sarina Wiegman stapt na de Olympische Spelen van 2021 over naar Engeland, om daar dezelfde functie te gaan vervullen. Ze volgt oud-voetballer Phil Neville op, die na de zomer van 2021 afzwaait. Een mooie transfer voor de bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen.

Haar gevoelens wil Wiegman echter nog niet uitgebreid delen met de media. Het is nog te vroeg voor een terugblik op haar tijd bij Oranje vindt ze. "Ik ben nog niet klaar, we hebben nog twee mooie doelen om te bereiken."

Wiegman zegt in een korte verklaring 'blij en vereerd te zijn met de kans die ze heeft gekregen van de Engelse voetbalbond'. "Engeland is de bakermat van het voetbal en de nationale bond van het land heeft heel veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Het is geweldig dat ik hier mag werken."

Tokio en kwalificatie EK 2022

Voordat Wiegman aan haar nieuwe avontuur begint wachten nog de Olympische Spelen met Oranje. "We hebben de laatste jaren ongelooflijke prestaties neergezet, maar wat mij betreft is het nog niet voorbij. We hebben nog twee voorname doelen om te bereken. Een mooie prestatie neerzetten in Tokio én ons kwalificeren voor het EK van 2022 in Engeland. Ik ben nog lang niet klaar."