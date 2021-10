Barreto terug in de Gelderse derby, maar hij slaapt er geen seconde minder om

Édgar Barreto speelde op 20 mei 2007 namens NEC zijn laatste Gelderse derby tegen Vitesse en ruim veertien jaar later is hij er, als teruggekeerde routinier van de Nijmegenaren, opnieuw bij.

Opnieuw Gelderse derby voor Barreto: 'Altijd aparte wedstrijden' - NOS

De Paraguayaanse voetballer heeft met zijn 37 jaar genoeg gezien in zijn loopbaan. Hij speelde in de meest obscure Zuid-Amerikaanse oorden, maakte verhitte duels mee in Italië en was op twee wereldkampioenschappen actief. Barreto zal vanmiddag in Nijmegen dus niet snel meer onder de indruk raken van de entourage. "Ik ben al wat ouder. Natuurlijk wordt het een spannende wedstrijd, maar zaterdag slaap ik er niet minder om", glimlacht hij in aanloop naar de eerste ontmoeting tussen NEC en Vitesse sinds 2017.

Édgar Barreto in het shirt van NEC - AFP

Dat wil niet zeggen dat hij het belang van de derby is vergeten. "De wedstrijden tegen Vitesse zijn altijd apart. We weten hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de stad en de supporters", zegt Barreto. "En bij Vitesse denken ze hetzelfde." Versierde penalty in 2006 Barreto bewaart goede en slechte herinneringen aan de krachtmetingen met Vitesse. Een mooie herinnering maakte hij op zondagmiddag 22 oktober 2006, toen Barreto aan de basis stond van de winnende NEC-goal in blessuretijd door een penalty te versieren. Op de televisiebeelden was te zien dat Barreto slim naar de grond viel over een uitgestrekt been van een Vitesse-speler: strafschop. "Tja, het was echt, echt, echt een penalty hoor", glimlacht de Zuid-Amerikaan. Youssef El Akchaoui pakte het Nijmeegse cadeau daarna gretig uit door de penalty te benutten.

23 mei 2021: Édgar Barreto met Mathias de Wolf na de promotie in Breda - ANP

Barreto speelde in Zuid-Amerika ook beladen derby's, net zoals in zijn periode bij Palermo en Sampdoria. Maar ook de Gelderse derby is speciaal voor hem. "Ik weet wat het betekent. De atmosfeer is heel goed hier." En wat als, net zoals in oktober 2006, het opnieuw lang 0-0 blijft? Gaat hij dan weer mee naar voren om stiekem een penalty uit te lokken? "Misschien scoor ik deze keer!", lacht Barreto. "We zijn er klaar voor. We gaan het zien."