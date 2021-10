Russische filmcrew terug op aarde na filmopnames in het ISS

Een Russische actrice en haar cameraman zijn vanmorgen teruggekeerd uit de ruimte. Joelia Peresild en Klim Sjipenko verbleven twaalf dagen in het internationale ruimtestation ISS om daar een film op te nemen. Het was de eerste keer dat delen van een speelfilm buiten de aarde werden opgenomen.

Peresild, Sjipenko landden samen met kosmonaut Oleg Novitski kort na 06.30 uur met een Sojoez-capsule, met daaraan parachutes bevestigd, in Kazachstan.

Peresild (37) maakte opnames voor de film Vizov (De uitdaging). In de film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar de aarde. Daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het laatste halfuur van de film speelt zich af in het ruimtestation.

Ervaren kosmonaut

De rol van de zieke kosmonaut wordt gespeeld door de ervaren Novitski. Hij verbleef ruim zes maanden in het ISS en keerde vandaag weer terug met de filmmakers. Novitski verbleef al twee keer eerder langere tijd in het ISS: in 2012 en 2017. De kosmonaut was eerder in documentaires over het ISS te zien, maar had nog geen acteerervaring.

De Russen versloegen met hun opnames in de ruimte Amerikaanse filmmakers, want ook Hollywood heeft plannen voor opnames aan boord van het ISS. Tom Cruise gaat daar waarschijnlijk begin 2022 een film maken. Hij zal naar het ruimtestation worden gebracht met de Crew Dragon, een ruimtevaartuig van SpaceX, het bedrijf van miljardair Elon Musk.