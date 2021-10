Clasie en Maher: van buitenlandse avonturen en Oranje naar terugkeer in eredivisie

Jordy Clasie (AZ) en Adam Maher (FC Utrecht) staan vanmiddag om 12.15 uur met hun clubs tegenover elkaar in Alkmaar. Twee middenvelders die dit seizoen belangrijk zijn voor hun club, met een voetballoopbaan die de nodige overeenkomsten kent. In aanloop naar het eredivisieduel tussen AZ en FC Utrecht krijgen Clasie en Maher vier stellingen voorgelegd.

Clasie vs Maher: vier stellingen voor de middenvelders van AZ en FC Utrecht - NOS

Beide spelers begonnen hun profcarrière in 2010. Clasie bij Feyenoord, waar hij het eerste seizoen werd verhuurd aan Excelsior en vervolgens in De Kuip tot wasdom kwam. Maher bij AZ, waar hij een sensatie werd na zijn debuut in een Europa League-duel met Bate Borisov waarin hij meteen scoorde. Beide spelers kenden in hun beginjaren meteen ook de beste periode uit hun carrière. Maher maakte furore bij AZ, debuteerde bij het Nederlands elftal en maakte in 2013 - na het nodige getouwtrek tussen Ajax en PSV - de overstap naar Eindhoven. Clasie was vier seizoenen lang vaste kracht bij Feyenoord, maakte met Oranje het WK van 2014 mee en verdiende een jaar later een transfer naar Southampton. Nu beter dan toen? Zo goed als toen is hij nu niet meer, geeft de 30-jarige Clasie toe. "Mijn beste periode was denk ik in de jaren 2013 tot en met 2015. Toen was ik ook heel constant. Op dit moment ben ik de laatste drie wedstrijden heel goed bezig, en het team ook. Ik heb vertrouwen in mezelf en ik hoop dat ik dit niveau weer over een langere periode kan vasthouden."

2012: Adam Maher en Jordy Clasie tijdens Feyenoord-AZ (3-1) - Pro Shots

De twee jaar jongere Maher kan niet zeggen of hij nu beter is dan toen. "In het verleden heb ik bij AZ op 10 gespeeld, toen ik terugkwam naar AZ ben ik naar een controlerende positie gegaan. Je kunt jezelf niet vergelijken met de speler van toen. Ik ben wel gegroeid, ouder en volwassener en ik weet wat er in een wedstrijd wordt gevraagd." Oranje Beide spelers debuteerden in 2012 bij Oranje. Clasie kwam tot zeventien interlands, Maher bleef steken op vijf. "Mijn laatste was in 2016, kun je nagaan, alweer vijf jaar geleden", zegt Clasie. "Ik ben hartstikke trots dat ik voor mijn land heb mogen uitkomen. Het waren fantastische tijden." Dromen over een rentree doen de middenvelders niet direct. "Ik focus me lekker op AZ, het is op dit moment niet realistisch", aldus Clasie. En Maher zegt: "Je zou altijd wel willen, maar je moet presteren bij je club en dan moet de bondscoach beslissen. Het gaat nu goed, die lijn wil ik doortrekken en dan zie ik wel wat de toekomst brengt."

Adam Maher en Jordy Clasie tijdens Nederland-Italië in 2013, in duel met Daniele De Rossi - Pro Shots

Na hun jaren in de Nederlandse top maakten beide spelers een transfer naar het buitenland: Clasie verkaste in 2015 naar Southampton, Maher ging een jaar later aan de slag bij het Turkse Osmanlispor. Voor beiden werd het buitenlandse avontuur geen doorslaand succes, maar wel een leerschool. Andere omgeving "Ik heb daar heel veel geleerd", zegt Maher, die in één seizoen in Ankara tot 24 duels kwam. "Een andere cultuur, een andere omgeving, het voetbal is daar anders. Het maakt je uiteindelijk volwassener." Clasie kende bij Southampton nog wel een redelijk eerste seizoen, maar na het vertrek van trainer Ronald Koeman werd het minder en volgde nog een huurperiode bij Club Brugge. "Ik ben gegroeid als mens en voetballer, maar ik heb ook veel mindere kanten gekend. Niet spelen, op de tribune zitten, ook na de transfer naar Brugge ben ik weinig aan spelen toegekomen."

2012: Jordy Clasie en Adam Maher in duel tijdens Feyenoord-AZ - Pro Shots

Drie jaar geleden keerden beide spelers terug in Nederland. Maher kwam via FC Twente en zijn oude club AZ in 2019 bij FC Utrecht terecht, waar hij een vaste waarde op het middenveld is. Clasie tekende een contract bij AZ, als opvolger van Maher, en kwam mede door blessureleed wat moeizamer op gang. Maar dit seizoen lijkt hij zijn draai te hebben gevonden. Toekomst Wat gaat de toekomst beide heren nog brengen? Maher verlengde vrijdag zijn contract bij FC Utrecht tot medio 2023, maar droomt uiteindelijk nog wel van een buitenlands avontuur. "Dat is wel de bedoeling. Je doet je best en ziet wel wat er dan op je pad komt. Een warm land? Het ligt aan het totale plaatje en of je gaat spelen of niet." Clasie ziet zichzelf aan het einde van zijn contract niet meer op avontuur gaan. "Ik heb nog een contract voor een kleine drie jaar, dus dan ben ik 33. Ik ben hier gelukkig en focus me gewoon lekker hierop. Laten we zien wat mijn carrière over een paar jaar gaat brengen."