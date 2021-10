Historische staking Hollywood afgewend na akkoord met producenten

Na dagenlange, slepende onderhandelingen hebben Amerikaanse film- en tv-producenten in Hollywood een akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarmee is een nationale staking afgewend, die in het 128-jarige bestaan van vakbond IATSE nog nooit is voorgekomen. De achterban van de vakbond moet wel nog akkoord gaan met het voorstel.

Zo'n 60.000 filmmakers, cameramensen, make-upartiesten, decorontwerpers en andere medewerkers dreigden het werk neer te leggen als er voor maandag geen deal zou worden gesloten. Bondsleden zeiden dat werkgevers ze met hun vorige contracten konden dwingen om extreem veel uren te werken en dat lunchpauzes en genoeg rust tussen diensten geweigerd konden worden.

'Onderbetaald en uitgebuit'

Ook stelden bestuurders van de vakbond dat de slechtst betaalde krachten bijna niet kunnen leven van hun loon en dat ze worden uitgebuit door streamingdiensten van Netflix, Apple en Amazon. Met het akkoord worden volgens de vakbond een paar belangrijke eisen ingewilligd en krijgen crewleden onder meer loonsverhoging. Meer details zijn nog niet bekend. De nieuwe cao zal drie jaar geldig zijn.

De staking werd gesteund door grote namen als Jane Fonda, Octavia Spencer en Mindy Kaling. Omdat het akkoord last-minute werd gesloten, spreekt voorzitter Matthew Loeb van vakbond IATSE van een typisch "Hollywood-einde".

Tussen november 2007 en februari 2008 was er wel een staking, maar van een andere vakbond. 12.000 scriptschrijvers legden het werk neer, wat leidde tot chaos in de tv-wereld. Gescripte shows werden gedwongen stopgezet en televisienetwerken zonden uit nood herhalingen uit.