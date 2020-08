Zij voelen de recessie: 'Financieel gezien is het nu echt overleven'

Het was al voorspeld en nu laten de cijfers het ook zien: de Nederlandse economie zit in een recessie. Voor veel Nederlanders was het al de realiteit. Want ondanks de financiële hulp waarmee zij hun inkomen konden aanvullen, ging met de intelligente lockdown een groot deel van de economie op slot. Hoe ervaren zij deze stormachtige tijden?

'Mijn werk was mijn ziel en zaligheid'

De intelligente lockdown was tijdelijk, maar de sluiting van het Amsterdamse Tassenmuseum is dat niet. Coördinator tentoonstellingen en collectie Marion Timmers (62) verloor door de coronacrisis haar baan. Per 1 augustus is ze officieel werkloos. "Het is best een pittige periode", zegt Timmers. "Het werk was mijn ziel en zaligheid."

Door de coronacrisis kon het museum geen bezoekers meer ontvangen en moest het definitief dicht. "Voor corona hadden we goede bezoekcijfers. We kregen alleen maar lof van bezoekers en dan moet je dat nu opeens achterlaten. Ik ben 62 en weet niet of ik zomaar nog een baan vind."