Regering Venezuela stopt onderhandelingen met oppositie na uitlevering zakenman

De Venezolaanse regering heeft de onderhandelingen met de oppositie stopgezet, uit protest tegen de uitlevering van een vertrouweling en bondgenoot van president Maduro aan de VS. Die man, de Colombiaanse zakenman Alex Saab, werd dit weekend door de Kaapverdiaanse regering uitgeleverd aan de Amerikaanse regering, die hem verdenkt van onder meer corruptie, diefstal van overheidsgeld en het witwassen van geld in de VS.

Vandaag zou er in Mexico-Stad onderhandeld worden over een uitweg uit de politieke crisis die Venezuela sinds begin 2019 in zijn greep houdt: toen riepen zowel de socialistische president Maduro als zijn grote concurrent Juan Guaidó zichzelf uit tot president van het land, een situatie die sindsdien niet opgelost is. Guaidó wordt door tientallen landen erkend als president, waaronder de VS en Nederland, maar Maduro is nog aan de macht. Intussen is de Venezolaanse economie de afgelopen jaren in een vrije val beland.

'Brutale agressie'

Saab zat al sinds juni 2020 vast in Kaapverdië, waar hij werd gearresteerd toen zijn vliegtuig landde om bij te tanken op weg naar Iran. Volgens de Venezolaanse regering was hij op weg naar Iran op een humanitaire en diplomatieke regeringsmissie, en is zijn arrestatie en uitlevering een vorm van 'kidnapping'. Saab werd afgelopen maand ook toegevoegd aan het team dat namens Maduro zou gaan onderhandelen met de oppositie. Uit protest tegen "deze brutale agressie" van de VS blijft het onderhandelingsteam van Maduro weg uit Mexico-Stad, zegt parlementariër Jorge Rodriguez, die het team leidt.

De regering-Maduro heeft de afgelopen maanden steeds volgehouden dat de verdenkingen tegen Saab slechts voorwendsels zijn van de VS om een wisseling van de macht af te dwingen, en hun kandidaat Guaidó aan de macht te krijgen. De Amerikaanse regering beweert echter dat Saab betrokken was bij de diefstal van honderden miljoenen dollars aan overheidsgeld, onder meer uit fondsen bedoeld voor sociale huurwoningen en voedselhulp voor arme Venezolanen. Volgens de Amerikanen deed hij dat samen met Maduro en zijn familie.