Norrie en Basilasjvili bereiken finale van Indian Wells

De Brit Cameron Norrie en de Georgiër Nikoloz Basilasjvili hebben voor het eerst de finale van een masterstoernooi bereikt. In Indian Wells rekende Norrie in twee sets (6-2, 6-4) af met de de Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov. Basilasjvili was in het duel met de Amerikaan Taylor Fritz een stuk efficiënter: 7-6 (5), 6-3.

Norrie is de nummer 26 van de wereld. Zijn 30-jarige Bulgaarse tegenstander de voormalige nummer drie van de wereld, maar inmiddels de mondiale nummer 28. Dimitrov maakte zaterdag bij vlagen prachtige punten. De 26-jarige Norrie, die voor het eerst in de halve finale van een masterstoernooi stond, speelde echter veel constanter.

Eerste matchpoint raak

De Brit brak zijn tegenstander in beide sets al in de eerste game en gaf zijn voorsprong niet meer uit handen. Op het eerste matchpoint was het raak, waardoor hij zondag in zijn zesde finale van dit jaar staat. Van zijn voorgaande vijf finales won hij er een.