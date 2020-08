Tanden bleken populair, maar werken die behandelingen wel?

Het aantal bedrijven dat een onderneming begon in de laatste categorie is de laatste jaren flink toegenomen, volgens cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar toch zit er behoorlijk veel verschil in hoe lang jij plezier hebt van die witte tanden.

Als je wittere tanden wil, zijn er meestal drie opties. Je kunt je tanden bleken bij de tandarts of mondhygiëniste, met een op internet besteld setje, of bij een speciale tandenbleeksalon.

Ook veel andere middeltjes die tandenbleeksalons gebruiken, bijvoorbeeld baking soda, hebben alleen een schurend of schoonmakend effect, legt de tandarts uit. "Dat maakt je tanden wel iets witter, maar niet voor lange termijn. En als je dat vaak doet of lange behandelingen ondergaat met dat spul, dan kan zelfs je glazuur serieus beschadigen."

Uit een rondgang bij die tandenbleeksalons, waaronder grote ketens en salons verspreid door het hele land, blijkt dat ze inderdaad vaak met baking soda werken. Ook gebruiken ze soms die 0,1 procent waterstofperoxide, in combinatie met een lamp. De salons wilden niet met naam en toenaam reageren, maar gaven aan zelf te denken dat de lamp wel werkt. Anderen zeiden inderdaad niet echt te bleken, maar meer te witten of schoon te maken.

Gina heeft in ieder geval best veel spijt van hun keuze om naar een tandenbleeksalon te gaan. "Het was het niet echt waard. Het is gewoon echt niet fijn dat als je een ijsje eet, je hem gewoon weg moet leggen omdat het te veel pijn doet", zegt Gina. Daar staat tegenover dat veel mensen uit onze enquête aangaven wel tevreden te zijn met het resultaat - ook al is dat maar voor de korte termijn.

Tobias (19) bijvoorbeeld was een tijdje wel heel gelukkig met zijn stralend witte gebit. "Het was écht heel wit." Hij had naderhand wel een paar dagen last van zenuwsteken in zijn mond, maar dat ging weer over. Wel was na een tijdje het effect weg. "Ik heb er één à twee maandjes plezier van gehad, daarna waren mijn tanden weer zoals ervoor."