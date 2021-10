Fortuna Sittard knokt zich dankzij Cox naar moeizame zege op Cambuur

Die opleving was echter van korte duur. Het tempo ging weer omlaag en beide ploegen wisten amper uitgespeelde kansen te creëren.

Na de rust leefde de wedstrijd even op. Cambuur-aanvoerder Erik Schouten kopte op de lat en een treffer van Tom Boere werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook Fortuna-spits Mats Seuntjes kreeg een goede kans, maar doelman Sonny Stevens voorkwam een treffer voor de thuisploeg.

In de gezapige eerste helft viel weinig te beleven. Het tempo lag veel te laag en grote kansen waren niet te zien.

George Cox heeft Fortuna Sittard drie punten bezorgd tegen SC Cambuur. De Engelse verdediger besliste de matige wedstrijd met een late treffer in het voordeel van de thuisploeg: 1-0.

Zian Flemming kopte een kwartier voor tijd bijna raak uit een corner, maar Stevens was opnieuw alert. Aan de andere kant hield Yanick van Osch een kopbal van Schouten op de lijn tegen.

In de slotfase had George Cox het laatste woord. De kleine Engelse verdediger kwam goed voor zijn man en kopte een voorzet van Tasfaldet Tekie via de grond binnen.

Cambuur dacht nog even met een gelijkspel te ontsnappen, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd het doelpunt van Mitchel Paulissen afgekeurd wegens buitenspel.