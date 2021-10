Inter incasseert in Serie A eerste nederlaag van het seizoen, Milan ontsnapt

Met Stefan de Vrij in de basis (die van 2014 tot 2018 voor Lazio speelde) en een invalbeurt voor Denzel Dumfries had Inter voor rust de beste kansen en leek er geen vuiltje aan de lucht.

De gifbeker was nog niet leeg voor Inter, want in de 83ste minuut knalde Felipe Anderson de 2-1 uit de rebound binnen. Tot groot ongenoegen van Dumfries, die vond dat de thuisploeg de bal buiten de lijnen had moeten spelen, omdat een teamgenoot van de Nederlandse verdediger geblesseerd op de grond lag.

Dumfries ging verhaal halen bij Anderson waarbij de gemoederen hoog opliepen en arbiter Massimiliano Irrati gulzig gele kaarten uitdeelde. Ook na afloop was de rust nog niet wedergekeerd. Luiz Felipe van Lazio incasseerde daarbij nog een rode kaart.

Hellas kan niet stunten tegen AC Milan

AC Milan ontsnapte aan een nederlaag tegen middenmoter Hellas Verona. De club uit Noord-Italië had in Milaan nog nooit gewonnen en had lang zicht op de zege, maar moest de drie punten toch in Milaan laten.