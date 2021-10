'Verdachte moord Amess heet Ali Harbi Ali, niet bekend bij veiligheidsdiensten'

De naam van de man die verdacht wordt van de moord op de Britse parlementariër David Amess (69) is Ali Harbi Ali, meldt Sky News. Volgens de nieuwszender was de 25-jarige Brit van Somalische afkomst voorheen niet bekend bij de veiligheidsdiensten.

Wel was hij volgens de krant The Guardian korte tijd betrokken bij een antiradicaliseringsproject van de overheid.

De verdachte werd vrijdag gearresteerd op de plaats van de aanslag, een kerk in Leigh-on-Sea in Essex waar Amess spreekuur hield voor de inwoners van zijn kiesdistrict. De politie beschouwt de aanval op Amess als terreurdaad en ziet "een verband" met islamitisch extremisme.

Vandaag heeft de politie op twee adressen in de regio Londen huiszoeking gedaan. Het is niet bekend of dat iets heeft opgeleverd. Wel is duidelijk dat de verdachte alleen handelde. De politie is niet op zoek naar medeplichtigen.

In Leigh-on-Sea is vanavond een wake gehouden voor David Amess. Eerder vandaag brachten de Britse premier Johnson en Labourleider Starmer een bezoek aan de plek waar Amess werd aangevallen.