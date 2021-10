Nog meer IC-bedden deze winter? Kan niet, zeggen verpleegkundigen

Het RIVM waarschuwt dat de intensive cares deze winter mogelijk weer overbelast raken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de ziekenhuizen daarom in een brief gevraagd hoe er opgeschaald kan worden naar meer dan het huidige maximum van 1350 IC-bedden. Of dat lukt is maar de vraag: verpleegkundigen zeggen dat verder opschalen onmogelijk is.

Vandaag werden voor het eerst sinds 11 oktober weer IC-patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het gaat om vier patiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle die verplaatst zijn naar ziekenhuizen in de regio Rotterdam, bevestigt een woordvoerder van het Isala. Met het uitplaatsen van patiënten was afgelopen week gestopt omdat het aantal opnames op de IC's in ons land voldoende laag was.

Op de IC van het ziekenhuis in Zwolle konden niet meer alle patiënten worden opgenomen. In de regio is het aantal besmettingen sinds begin deze maand hard gestegen, met name in kernen als Staphorst waar de vaccinatiegraad relatief laag is.

'Zorginfarct'

Komende winter kan het verplaatsen van patiënten op veel meer plekken aan de orde zijn. Het RIVM rekent bij de huidige maatregelen (zonder versoepelingen in november en met sociale contacten op het huidige niveau) op een IC-bezetting van circa 180 bedden met uitloop naar maximaal 400 door coronapatiënten bezette bedden. Half of eind januari wordt het volgens die voorspelling het drukst op de intensive cares.

"De predicties zijn volstrekt theoretisch, met een grote mate van onzekerheid. Op dit moment is het in de ziekenhuizen nog veel rustiger", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Nu kan volgens Kuipers zo'n 85 procent van de ziekenhuizen op de normale manier de reguliere en planbare zorg doen. "Maar in deze fase moeten we ons voorbereiden, want stel dat de voorspelling uitkomt."

Verpleegkundigen houden hun hart vast. Zij zeggen dat opschalen naar meer dan 1350 IC-bedden helemaal niet kan. "Het is onverantwoord en onmogelijk, we zitten al in een zorginfarct. We hebben een heel hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van verpleegkundigen op de IC's en in de rest van de zorg", aldus Bianca Buurman, voorzitter van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Vorig jaar lukte het de ziekenhuizen wél om op te schalen naar meer dan 1350 IC-bedden, maar de situatie is volgens Buurman veranderd. Er is te weinig personeel, "en de rest van de zorg moet nu doorgaan, die lag vorig jaar stil".