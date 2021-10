Go Ahead met negen man en twee blunders in bizarre strijd toch langs Heracles

Vlak voor rust kreeg Heracles de gelijkmaker praktisch cadeau toen Go Ahead-doelman Warner Hahn vreselijk de fout in ging. Vanaf de eigen zijlijn speelde de doelman de bal zomaar in de voeten van Rai Vloet, die de fout genadeloos afstrafte en de bal in het lege doel schoof.

Want saai was het niet, beide ploegen namen het initiatief en na een halfuur gaf Luuk Brouwers de thuissupporters reden tot juichen. Bij een hoekschop wist de middenvelder zich vrij te krijgen en kopte hij de bal binnen (1-0).

In een zwaarbevochten Overijsselse derby wist Go Head Eagles in de slotfase met negen man alsnog met 4-2 te winnen van Heracles Almelo. Makkelijk ging het allerminst, maar de derde zege van het seizoen was een feit.

De eerste helft was slechts een voorproefje van wat er nog te wachten stond, want na een uur spelen ging het spreekwoordelijke dak eraf in Deventer. Inigo Cรณrdoba leek de bal voor te willen geven, raakte de paal en zag vervolgens Heraclied Mats Knoester de bal in eigen doel lopen.

Even later was het wรฉรฉr Cordoba die aan de basis stond van een doelpunt, hij wist de bal over de Almelose verdediging heen te wippen en bij Brouwers te krijgen die zijn tweede treffer van de avond maakte.

Maar in slechts tien minuten tijd veranderde de feestvreugde van Go Ahead snel, doelman Hahn ging bij een hoekschop de fout in waar Marco Rente namens Heracles gretig gebruik van maakte (3-2).

Rood op rood

Het resulteerde in een tumultueuze slotfase, waarin het onheil voor de thuisploeg nog niet was opgetrokken. Scheidsrechter Richard Martens werd twintig minuten voor tijd naar de monitor geroepen om een overtreding van Giannis Botos op Noah Fadiga te bekijken.

De Griek tackelde Fadiga van achteren op de achillespees en Martens kon niet anders dan Botos naar de kleedkamer te sturen. Lang hoefde de Eagles-aanvaller daar niet alleen te zitten, want een kwartier later was het weer raak.